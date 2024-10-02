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Канада нанесла сокрушительный удар по электромобилям из Китая

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Экономика

С 1 октября власти Канады ввели тарифы в размере 100% на все электромобили из Китая, включая грузовики и автобусы.

Канада нанесла сокрушительный удар по электромобилям из Китая
Фото: flickr.com by Новости Министерства обороны, CC BY 2.0

Данное решение, анонсированное 26 августа 2024 года, направлено на защиту канадских интересов. По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, такие меры принимаются в связи с тем, что "Китай не играет по тем же правилам, что и другие страны". Помимо электромобилей, с 22 октября начнут действовать тарифы на импорт стали и алюминия из Китая — 25%. Решение стало ответом на действия китайской стороны в торговых отношениях.

Однако Китай выразил недовольство подобными шагами. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал действия канадского правительства протекционистскими, отметив, что это может ухудшить торгово-экономические отношения между двумя странами.

Уточнения

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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