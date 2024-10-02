Дональд Трамп предрёк борьбу за статус мировой валюты для доллара

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский доллар как мировая резервная валюта оказался под угрозой, считает Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Во вторник он заявил, что победа на выборах позволит сохранить доллар в статусе ведущей мировой валюты. По словам Трампа, нынешняя ситуация представляет серьезную опасность для доллара и является "ужасной". В случае потери статуса резервной валюты это будет эквивалентно "проигранной войне" для Соединенных Штатов.

Свою речь Трамп произнес перед сторонниками в штате Висконсин, а трансляция выступления велась на YouTube-канале RSBN.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



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