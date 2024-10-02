РЖД фиксирует рекордное падение объёмов погрузки в сентябре

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в сентябре 2024 года достигла минимального уровня с начала года, говорится в сообщении холдинга.

Фото: trainpix.org by Brown, CC BY-SA 3.0

Согласно оперативным данным, в сентябре объем погрузки составил 94,5 млн тонн, что на 6,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечено снижение грузооборота — на 6% в сравнении с сентябрем 2023 года, до 198,9 млрд тарифных тонно-км.

За период с января по сентябрь 2024 года объемы погрузки на железных дорогах также снизились. Общий показатель составил 889,7 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Основными видами грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, стали каменный уголь (247,3 млн тонн), кокс (9 млн тонн), а также нефть и нефтепродукты (155,6 млн тонн).

Уточнения

Хо́лдинг «Росси́йские желе́зные доро́ги» — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.



Погру́зочно-разгру́зочные рабо́ты — комплекс мер, направленных на поднятие разнообразных грузов с целью их погрузки или выгрузки (как вручную, так и при помощи специализированной техники, например, грузоподъёмного крана или погрузчика).



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