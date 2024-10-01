ЦБ собирается изучить криптовалютные транзакции россиян

Банк России намерен изучить операции граждан с криптовалютами за последние полгода.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

В IV квартале 2024 года и I квартале 2025 года 19 банков, включая МТС-Банк, Райффайзенбанк и Ситибанк, должны будут предоставить Центробанку данные о трансграничных переводах физических лиц, связанных с покупкой и продажей цифровых активов.

Цель такого сбора информации — анализ объемов операций с криптовалютами в общем потоке международных переводов. Центробанк запросит данные о методах перевода, используемых платежных системах, участниках сделок и кодах стран банков. Банки смогут идентифицировать транзакции, связанные с криптовалютами, по кодам и информации о контрагентах.

Однако эксперты отмечают, что анализ может быть неточным из-за использования децентрализованных площадок.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



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