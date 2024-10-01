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Украина национализировала ряд предприятий из-за возможных связей с РФ

Экономика

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о национализации шести компаний из-за их предполагаемых связей с Российской Федерацией. Об этом стало известно из сообщения в официальном Telegram-канале СБУ.

Украина национализировала ряд предприятий из-за возможных связей с РФ
Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

По данным службы, национализированные предприятия были связаны с российской группой компаний "Полипластик", которая специализируется на производстве полимерных трубопроводных систем и является крупнейшим производителем композитных материалов в России, сообщает ТАСС.

Однако представители самой группы "Полипластик" опровергли наличие собственности или каких-либо аффилированных структур на территории Украины, назвав действия украинской стороны ошибочными. В компании утверждают, что активы, конфискованные судом, давно и законно принадлежат украинским предпринимателям.

Уточнения

Национализа́ция — передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам.

Предприя́тие — самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и сбывает товары, выполняет работы, оказывает услуги.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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