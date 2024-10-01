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Назад в СССР: в Петрозаводске продают коллекцию советских монет за 15 миллионов

0:42
Экономика

Объявление о продаже коллекции советских монет ценой в 15 миллионов рублей появилось на популярной интернет-площадке в Петрозаводске Республики Карелия. Об этом пишет karelinform.ru

Назад в СССР: в Петрозаводске продают коллекцию советских монет за 15 миллионов
Фото: coinslave.ru/index.php?productID=28 by СССР, PDM

«Продам свою коллекцию монет СССР. Не покупаю, не оцениваю», — пишет владелец.

В объявлении сказано, что, кроме монет советской эпохи, в коллекцию входят банкноты Российской Федерации 1991 и 1993 годов выпуска.

Если указанная стоимость 15 миллионов рублей покажется потенциальным покупателям завышенной, петрозаводчанин согласен на торг.

Уточнения

Петрозаво́дск (карел. , фин. и вепс. Petroskoi) — город республиканского значения на северо-западе России на берегу Онежского озера; столица Республики Карелия, образующая Петрозаводский городской округ.

Монеты СССР — серии монет, выпущенных Государственным банком СССР со времени его создания в 1923 году и до момента распада Советского Союза в конце августа 1991, ими также являются все монеты РСФСР (1921—1923).

Коллекция (от лат. collectio — собирание, сбор) — систематизированное собрание предметов, объединённое по какому-то конкретному признаку, имеющее внутреннюю целостность и принадлежащее конкретному владельцу — частному лицу, организации, государству.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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