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Компаниям в ОЭЗ упростят получение кредитов: новый законопроект Минэка уже одобрен

3:10
Экономика

Компаниям в особых экономических зонах (ОЭЗ) России упростят оформление кредитов, разрешив передачу в залог находящихся в государственной собственности арендованных участков. В понедельник предложенный Минэком законопроект одобрила правкомиссия, сообщают Известия. Мера позволит бизнесу увеличить суммы финансирования, что особенно важно для новых проектов, считают в бизнес-объединениях.

Компаниям в ОЭЗ упростят получение кредитов: новый законопроект Минэка уже одобрен
Фото: alabuga.ru by Особая экономическая зона "Алабуга", CC BY-SA 4.0

В Минэке отметили, что по новому закону резидент ОЭЗ на фазе инвестиций сможет на стадии строительства получить кредит в банке, передав ему в залог вместе с объектом арендные права на земельный участок. В случае неуплаты кредита банк сможет передать права на землю только другому резиденту экономической зоны либо управляющей компании — это позволит защитить целевое назначение государственных участков.

В настоящее время в России действует запрет на передачу в залог таких участков. Резидент ОЭЗ может выкупить арендованную у государства землю по окончании финансирования инвестиционного проекта и только после этого имеет право заложить её в банке.

"Для банка залог прав на аренду сам по себе — не ликвидный актив, такой как, например, торговый центр. Но эта мера необходима для выдачи инвестиционного кредита на строительство", — отметил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Тиньков.

Эксперты считают, что новая мера позволит компаниям оформлять кредиты ещё на стадии строительства, когда бизнес особенно нуждается в поддержке, а также поможет действующим резидентам, проекты которых требуют увеличения финансирования.

"Это также важно как сигнал для бизнеса: если изменения примут — это значит, что государство намерено выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения", — подчеркнул вице-президент ТПП РФ Илья Зубков.

Законопроект ещё требует доработки, например, определения порядка передачи участков в залог.

"Это сформирует рамки для взаимодействия с банком, в том числе в случае, если резидент попадет в сложную финансовую ситуацию", — считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Реакция банков на новый закон неизвестна: в частности, их может оттолкнуть сложность процесса, предположил ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.

Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской Академии Дмитрий Землянский отметил, что резидентами особых экономических зон чаще являются не мелкие, а крупные компании, для которых возможность передачи арендованной земли в залог не является критическим для работы.

"Сама по себе инициатива вряд ли станет основной причиной, по которой больше компаний станет переезжать в ОЭЗ, однако она упростит работу для работающих там организаций", — подытожил он.

Уточнения

Особая экономическая зона или свободная экономическая зона (сокр. ОЭЗ, или СЭЗ) — ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства.

Залог в гражданском праве — имущество или другие ценности, находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа.

Госуда́рственная со́бственность — собственность, находящаяся в управлении государства; имущество, в том числе средства и продукты производства, принадлежащие государству полностью либо на основе долевой или совместной собственности.

Заём (неправильно займ) — вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона (заимодавец) передаёт или обязуется передать в собственность или управление другой стороне (заёмщику) деньги, ценные бумаги или товары, а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей или ценных бумаг того же рода и качества.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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