В Индии готовятся к рекордному урожаю: фермерам благоволит погода

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Индии завершился лучший муссонный сезон с 2020 года, что создало благоприятные условия для обильного урожая риса, сои и зернобобовых, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bardot, CC BY-SA 4.0

С июня по сентябрь в стране выпало 934,8 мм осадков, что превысило норму в 868,6 мм, согласно данным Индийского метеорологического департамента. Дожди питают около половины сельскохозяйственных земель страны и определяют урожайность зимних культур. В прошлом году из-за недостатка осадков правительство ввело ограничения на экспорт риса, пшеницы и сахара.

Ожидается, что рост сельхозпроизводства может привести к смягчению ограничений на экспорт сахара и пшеницы. К 23 сентября индийские фермеры засеяли монсунные культуры, такие как рис и зернобобовые, на 110,4 млн гектаров — это на 1,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Правительство уже ослабило ограничения на экспорт некоторых видов риса, в частности, сняло запрет на поставки не-басматического белого риса и установило минимальную экспортную цену в $490 за тонну. Также снижена экспортная пошлина на пропаренный рис — с 20% до 10%.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.



И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.