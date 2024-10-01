Крупнейшая экономика Европы остановилась: Германия готовится к нулевому росту

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Германии готовится пересмотреть прогноз экономического роста страны, понизив его до нулевого уровня в 2024 году, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, CC BY-SA 4.0

Причинами замедления роста крупнейшей экономики Европы называют падение промышленного сектора, сокращение поставок газа из России, слабый спрос из Китая и сложности с переходом к производству электромобилей.

Ряд негативных факторов, включая возможное закрытие заводов Volkswagen и отсрочку вложений Intel в новый завод на востоке страны, также оказывают давление на экономику. Возможное возвращение Дональда Трампа к власти в США добавляет неопределённости. Экономист Джейми Раш считает, что проблемы Германии носят структурный характер и связаны с конкурентоспособностью страны.

Окончательная оценка экономических перспектив Германии будет зависеть от данных по промышленным заказам и производству, которые должны быть опубликованы 9 октября.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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