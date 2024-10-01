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США не останавливаются: выделены очередные миллиарды для Украины

0:40
Экономика

Министерство обороны США подписало контракт с Boeing на $6,9 млрд для производства малокалиберных авиабомб, часть из которых предназначена для Украины.

США не останавливаются: выделены очередные миллиарды для Украины
Фото: flickr.com by 401(K) 2012, CC BY-SA 2.0

В документе, опубликованном Пентагоном, уточняется, что бомбы будут также поставляться Болгарии и Японии. Срок выполнения контракта — до 31 декабря 2035 года, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что профессор Евстафьев объяснил цель поездки Зеленского в США, а Европейский союз готовит очередной многомиллиардный кредит Украине, за который "заплатит" Россия.

Уточнения

Авиационная бомба или авиабомба — один из основных видов авиационных средств поражения (АСП).

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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