США не останавливаются: выделены очередные миллиарды для Украины

Министерство обороны США подписало контракт с Boeing на $6,9 млрд для производства малокалиберных авиабомб, часть из которых предназначена для Украины.
В документе, опубликованном Пентагоном, уточняется, что бомбы будут также поставляться Болгарии и Японии. Срок выполнения контракта — до 31 декабря 2035 года, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось, что профессор Евстафьев объяснил цель поездки Зеленского в США, а Европейский союз готовит очередной многомиллиардный кредит Украине, за который "заплатит" Россия.
Авиационная бомба или авиабомба — один из основных видов авиационных средств поражения (АСП).
The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.
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