Американским компаниям разрешили платить налоги в России ещё год

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, которая позволяет американским гражданам и компаниям до 8 января 2025 года осуществлять налоговые платежи, оплату сборов и импортных пошлин в России.

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Согласно документу, резиденты США, а также организации, которыми они владеют или контролируют, могут совершать платежи налогов и сборов, а также получать необходимые разрешения и лицензии для поддержания их повседневной работы в России, сообщает РИА Новости.

Таким образом, продлено исключение из санкций, введенных в феврале 2022 года против Центрального банка, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов России. Эти санкции тогда заморозили активы ЦБ, находящиеся в США или у американских граждан.

Уточнения

Компания или коммерческая организация — торговое или промышленное предприятие.



Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



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