Российское правительство готовится усилить меры борьбы с нелегальным наймом самозанятых, сообщают "Вести".
Минэкономразвития подготовило законопроект "О платформенной экономике", который устанавливает новые правила найма самозанятых граждан.
Согласно законопроекту, на платформах услуг по найму вводится ограничение на систематическое и продолжительное выполнение работы исполнителем для одного заказчика.
Это касается и сотрудников, ранее работавших с работодателем по трудовому договору.
Правительство планирует установить нормы времени и количества заказов, которые исполнитель может выполнять для одного заказчика, причем эти значения могут отличаться в разных сферах деятельности.
Операторы платформ будут подключены к системе ФНС для проверки наличия предыдущих трудовых отношений между самозанятым и заказчиком.
Заказ на работу должен ограничиваться конкретной услугой, не предусматривать определенный график и подчинение правилам трудового распорядка работодателя.
Исполнитель самостоятельно решает, выполнять работу или нет, без штрафов за отказ.
Ни оператор платформы, ни работодатель не смогут привлечь самозанятых к работе, не предусмотренной заказом.
Заместитель генерального директора ЦСР Екатерина Папченкова отмечает актуальность законодательного регламентирования подобной практики подмены трудовых отношений.
Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.