Правительство ужесточит правила найма самозанятых

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское правительство готовится усилить меры борьбы с нелегальным наймом самозанятых, сообщают "Вести".

Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial, CC BY-SA 3.0

Минэкономразвития подготовило законопроект "О платформенной экономике", который устанавливает новые правила найма самозанятых граждан.

Согласно законопроекту, на платформах услуг по найму вводится ограничение на систематическое и продолжительное выполнение работы исполнителем для одного заказчика.

Это касается и сотрудников, ранее работавших с работодателем по трудовому договору.

Правительство планирует установить нормы времени и количества заказов, которые исполнитель может выполнять для одного заказчика, причем эти значения могут отличаться в разных сферах деятельности.

Операторы платформ будут подключены к системе ФНС для проверки наличия предыдущих трудовых отношений между самозанятым и заказчиком.

Заказ на работу должен ограничиваться конкретной услугой, не предусматривать определенный график и подчинение правилам трудового распорядка работодателя.

Исполнитель самостоятельно решает, выполнять работу или нет, без штрафов за отказ.

Ни оператор платформы, ни работодатель не смогут привлечь самозанятых к работе, не предусмотренной заказом.

Заместитель генерального директора ЦСР Екатерина Папченкова отмечает актуальность законодательного регламентирования подобной практики подмены трудовых отношений.

Уточнения

Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.





Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке.



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