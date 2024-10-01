Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам сроком на семь-девять месяцев

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Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам сроком на 7-9 месяцев до 20% годовых, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Новое предложение распространяется как на новые деньги, так и на уже существующие средства на вкладах.

Клиенты могут оформить вклад "Лучший%" со ставкой 20% на 7-9 месяцев для новых денег, а также вклад "СберВклад" со ставкой 20% на 7-9 месяцев для уже имеющихся средств.

По линейке "СберВклад" ставки на сроки до одного года распределяются следующим образом: 7-9 месяцев — до 20%, 3-6 месяцев — до 18,5%, 10 месяцев — 1 год — до 18%.

Зарплатные клиенты, пенсионеры, а также клиенты, тратящие по картам Сбера 30 тысяч рублей в месяц и имеющие подписку "СберПрайм", получают самую высокую ставку по "СберВкладу".

Владельцы премиальной карты "Сбер Первый" могут получить ставку 21% годовых на 7-9 месяцев, а для владельцев пакета услуг "СберПремьер" максимальная ставка достигает 20,5% годовых на тех же сроках.

С начала года Сбербанк привлек на 18,2% больше средств физических лиц на депозиты, чем годом ранее.

Портфель средств физических лиц в Сбербанке на 26 сентября составляет 25,6 триллиона рублей.

Уточнения

"Сберба́нк" — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.



Банковский вклад — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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