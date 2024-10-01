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Постпреды Евросоюза утвердят новый режим санкций против России

1:55
Экономика

Европейский союз готовится утвердить новый режим санкций против России, обвиняя ее в "дестабилизирующих действиях за рубежом", сообщает РИА Новости.

Постпреды Евросоюза утвердят новый режим санкций против России
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании 2 октября намерены утвердить режим, который определяет критерии для включения физических лиц и организаций в "черные" списки. 

После утверждения на уровне постпредов, решение должно быть одобрено на министерском уровне. 

Позже государства-члены и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки для введения санкционных ограничений.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе поддержали создание нового режима санкций против России.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ранее заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит подобных действий от других государств.

В настоящее время под санкциями ЕС находятся более 2200 физических лиц и организаций. 

Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства фигурантам санкционных списков, а также запрещен въезд в ЕС для физических лиц, внесенных в списки.

В ЕС действуют различные антироссийские санкционные режимы, в том числе за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины", "подрыв суверенитета Украины", "внутреннюю ситуацию в России", "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". 

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением. 

Владимир Путин, президент РФ, отметил, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции негативно повлияли на мировую экономику. 

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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