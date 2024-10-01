Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, прибыл с официальным визитом в Иран для проведения переговоров с руководством республики, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

В рамках визита запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

"Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах", — сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин — российский государственный и политический деятель, экономист.



Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.





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