Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, прибыл с официальным визитом в Иран для проведения переговоров с руководством республики, сообщает РИА Новости.
В рамках визита запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.
"Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах", — сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ.
Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин — российский государственный и политический деятель, экономист.
Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
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