Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные развеяли миф о популярном средстве от похмелья
Северная Осетия проведет международный турнир по вольной борьбе
В Венгрии попросили Украину не ставить под угрозу энергообеспечение страны
Профессор рассказала, с какого возраста можно давать ребёнку телефон
Как использовать трубочку для разморозки замка автомобиля
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Готовимся к весеннему буйству красок: правила и хитрости посадки тюльпанов в октябре
РФС обвинил болельщиков "Спартака" в скандировании нацистского приветствия
Синнер вышел в полуфинал турнира в Пекине и может сыграть с Рублёвым

Лукашенко обратился к россиянам с антисанкционным предложением

0:55
Экономика

Александр Лукашенко предложил российским регионам заменить импортные товары белорусскими, сообщает "Рамблер".

Лукашенко обратился к россиянам с антисанкционным предложением
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 3.0

Он заявил, что Минск готов обеспечить значительную часть импортозамещения в России.

Лукашенко предложил Якутии использовать белорусские большегрузные автомобили БелАЗы для горнодобывающих предприятий, а также оборудование от предприятия "Нива-Холдинг" из Солигорска.

Ранее он заявил о создании в Белоруссии отечественного мобильного телефона с собственным программным обеспечением, что связано с вопросами национальной безопасности после взрывов устройств связи в Ливане.

Лукашенко отметил, что Белоруссия уже производит современные автобусы, электробусы, легковые автомобили, сельхозтехнику, а также имеет достижения в микроэлектронике, информационных и биотехнологиях.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.

Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке
Садоводство, цветоводство
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке Аудио 
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
Садоводство, цветоводство
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Последние материалы
Северная Осетия проведет международный турнир по вольной борьбе
В Венгрии попросили Украину не ставить под угрозу энергообеспечение страны
Профессор рассказала, с какого возраста можно давать ребёнку телефон
Как использовать трубочку для разморозки замка автомобиля
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Готовимся к весеннему буйству красок: правила и хитрости посадки тюльпанов в октябре
РФС обвинил болельщиков "Спартака" в скандировании нацистского приветствия
Синнер вышел в полуфинал турнира в Пекине и может сыграть с Рублёвым
Совместимость продуктов: 5 сочетаний с хлебом, которые нужно избегать
Учёные из Саратова укрепили оборудование для горной промышленности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.