Лукашенко обратился к россиянам с антисанкционным предложением

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Александр Лукашенко предложил российским регионам заменить импортные товары белорусскими, сообщает "Рамблер".

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 3.0

Он заявил, что Минск готов обеспечить значительную часть импортозамещения в России.

Лукашенко предложил Якутии использовать белорусские большегрузные автомобили БелАЗы для горнодобывающих предприятий, а также оборудование от предприятия "Нива-Холдинг" из Солигорска.

Ранее он заявил о создании в Белоруссии отечественного мобильного телефона с собственным программным обеспечением, что связано с вопросами национальной безопасности после взрывов устройств связи в Ливане.

Лукашенко отметил, что Белоруссия уже производит современные автобусы, электробусы, легковые автомобили, сельхозтехнику, а также имеет достижения в микроэлектронике, информационных и биотехнологиях.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.



Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны.



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