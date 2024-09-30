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В Венгрии попросили Украину не ставить под угрозу энергообеспечение страны

Экономика

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, Венгрия призвала Украину прекратить дискриминацию венгерских предприятий на украинском рынке, сообщает "Рамблер".

В Венгрии попросили Украину не ставить под угрозу энергообеспечение страны
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, CC BY 2.0

Сийярто подчеркнул, что Венгрия обеспечивает поставки энергоносителей на Украину и ожидает от Киева воздержания от односторонних шагов, которые могут поставить под угрозу энергообеспечение Венгрии.

В начале сентября венгерский энергоконцерн MOL заключил соглашение о поставках российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию в соответствии с действующими санкциями ЕС и Украины.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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