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Минэкономразвития прогнозирует падение цен на российский газ в ближайшие годы

1:30
Экономика

Согласно прогнозу Минэкономразвития, средняя цена российского газа на экспорт в 2024 году снизится на 16,6% до $328,4 за тысячу кубометров, а в 2025 году — на 7,3% до $304,5, сообщает "Лента".

Минэкономразвития прогнозирует падение цен на российский газ в ближайшие годы
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

В следующие два года прогнозируется дальнейшее снижение цены до $288,3 в 2026 году и до $280,2 в 2027 году.

Поступления от НДПИ на газ в 2025 году сократятся почти в полтора раза из-за отмены надбавки для "Газпрома", который в 2023 году столкнулся с рекордным убытком.

Правительство планирует увеличить сборы с вывозных пошлин на четверть за год, с 454,7 млрд рублей до 600,2 млрд в 2025 году и до 696,6 млрд в 2026 году.

Поступления НДПИ на газовый конденсат вырастут на 18,5% до 834,6 млрд рублей в 2025 году.

В 2027 году ожидается снижение обоих показателей.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Публичное акционерное общество "Газпром" (ПАО "Газпром") — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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