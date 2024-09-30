Новак оценил влияние конфликта в Ливане на цену нефти

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер Александр Новак заявил, что на нефтяном рынке отсутствует волатильность, поскольку геополитические риски Ближнего Востока уже учтены в ценах, сообщает "Газета.ру".

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, PDM

Он подчеркнул, что страны ОПЕК+ учитывают геополитические риски, которые могут повлиять на нефтяные рынки.

Ситуация на Ближнем Востоке влияет на цены, но резкие потрясения быстро отражаются в котировках, что снижает волатильность.

Стоимость нефти также зависит от баланса спроса и предложения, роста экономик, потребления и ужесточения денежно-кредитной политики.

30 сентября фьючерсы на Brent выросли на 1,56% до $73,10/барр., а WTI — на 1,36% до $69,11.

Рост цен связан с опасениями по поводу сбоев в поставках после усиления Израилем атак на "Хезболлу" и связанные с Ираном группировки.

Снижение запасов в крупнейшем американском хранилище в Кушинге до минимума за год также поддерживает рост цен.

УК "Первая" прогнозирует, что цены вернутся в коридор $75-85 на фундаментальных факторах.

Ранее Новак сообщил, что около половины расчетов за российские энергоресурсы проходит в рублях.

Уточнения

Алекса́ндр Валенти́нович Но́вак — российский государственный и политический деятель.



Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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