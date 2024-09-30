Новак оценил влияние конфликта в Ливане на цену нефти

Вице-премьер Александр Новак заявил, что на нефтяном рынке отсутствует волатильность, поскольку геополитические риски Ближнего Востока уже учтены в ценах, сообщает "Газета.ру".
Он подчеркнул, что страны ОПЕК+ учитывают геополитические риски, которые могут повлиять на нефтяные рынки.
Ситуация на Ближнем Востоке влияет на цены, но резкие потрясения быстро отражаются в котировках, что снижает волатильность.
Стоимость нефти также зависит от баланса спроса и предложения, роста экономик, потребления и ужесточения денежно-кредитной политики.
30 сентября фьючерсы на Brent выросли на 1,56% до $73,10/барр., а WTI — на 1,36% до $69,11.
Рост цен связан с опасениями по поводу сбоев в поставках после усиления Израилем атак на "Хезболлу" и связанные с Ираном группировки.
Снижение запасов в крупнейшем американском хранилище в Кушинге до минимума за год также поддерживает рост цен.
УК "Первая" прогнозирует, что цены вернутся в коридор $75-85 на фундаментальных факторах.
Ранее Новак сообщил, что около половины расчетов за российские энергоресурсы проходит в рублях.
Алекса́ндр Валенти́нович Но́вак — российский государственный и политический деятель.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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