Число криптовалютных миллионеров удвоилось, а биткоин может взлететь до $200 тысяч

Генеральный директор компании CleanSpark, Зак Брэдфорд, прогнозирует рост биткоина до $200 тысяч в течение следующих 18 месяцев, сообщает "Газета.ру".
Брэдфорд заявил, что ожидает пика чуть ниже $200 тысяч, после чего, по его мнению, последует резкий скачок и продолжительный период роста перед началом нового медвежьего цикла.
Он отметил, что периоды после халвинга биткоина обычно сопровождаются положительной коррекцией цен, на которую влияют движения капитала и избирательные циклы.
Брэдфорд считает, что рост цен на биткоин начнется после выборов, с ноября по январь, что приведет к увеличению маржи для эффективных майнеров.
Ранее стало известно, что количество криптовалютных миллионеров в мире удвоилось за последний год.
Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система, работающая в полностью автоматическом режиме.
Битко́йн или битко́ин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.
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