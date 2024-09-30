В Госдуме предложили создать биржу БРИКС для снижения зависимости от доллара

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуме предложили создать единую биржу БРИКС, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Создание биржи БРИКС для торговли в национальных валютах укрепит экономический суверенитет и независимость стран. Упрощение и оптимизация торговли между странами БРИКС снизит транзакционные издержки и время поставок. Единая биржа поможет в обеспечении финансовой стабильности и защите от валютных рисков.

Укрепление экономической координации и интеграции между странами БРИКС повысит согласованность действий. Диверсификация экспортных потоков и расширение рынков БРИКС будут способствовать инновационному развитию.

Клиринговые расчеты на бирже БРИКС снизят зависимость от доллара и других валют. Единая биржа БРИКС станет символом экономического суверенитета и укрепления многополярного мирового порядка.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.



До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



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