Возможное ограничение количества кредитов: спасение или ловушка для заёмщиков

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщает "Москва 24", ограничение количества кредитов может привести к ухудшению финансового положения россиян, оказавшихся в трудной ситуации. Опасение по этому поводу выразил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

Известно также, что ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить количество кредитов, которые могут одновременно обслуживать россияне, до двух. Это предложение касается как банков, так и микрофинансовых организаций (МФО). По словам депутата, около 13 миллионов граждан имеют не менее трёх кредитов. Из-за этого некоторые заёмщики пытаются найти способы «обнулить» или списать долги и становятся жертвами мошенников, объяснил Колунов.

Андрей Бархота согласен с тем, что закредитованность россиян является серьёзной проблемой. Однако он подчёркивает, что при регулировании количества займов необходимо учитывать возможность получения дополнительного финансирования гражданами. Для некоторых перекредитование — это единственный способ сохранить финансовую стабильность, отметил эксперт.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи с последующим возвратом под проценты в будущем.



Заёмщик — получает кредит и принимает на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.





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