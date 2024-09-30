Возможное ограничение количества кредитов: спасение или ловушка для заёмщиков

Как сообщает "Москва 24", ограничение количества кредитов может привести к ухудшению финансового положения россиян, оказавшихся в трудной ситуации. Опасение по этому поводу выразил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Известно также, что ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить количество кредитов, которые могут одновременно обслуживать россияне, до двух. Это предложение касается как банков, так и микрофинансовых организаций (МФО). По словам депутата, около 13 миллионов граждан имеют не менее трёх кредитов. Из-за этого некоторые заёмщики пытаются найти способы «обнулить» или списать долги и становятся жертвами мошенников, объяснил Колунов.
Андрей Бархота согласен с тем, что закредитованность россиян является серьёзной проблемой. Однако он подчёркивает, что при регулировании количества займов необходимо учитывать возможность получения дополнительного финансирования гражданами. Для некоторых перекредитование — это единственный способ сохранить финансовую стабильность, отметил эксперт.
Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи с последующим возвратом под проценты в будущем.
Заёмщик — получает кредит и принимает на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.