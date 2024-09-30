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Кобальт и литий становятся "новой нефтью" с подачи китайских компаний

1:06
Экономика

Во время энергетического кризиса произошёл скачок цен на такие металлы, как кобальт и литий, которые широко применяются в производстве аккумуляторов для экологически чистой энергетики. Однако проблема дефицита была решена благодаря значительному увеличению производства и продаж этих металлов китайскими компаниями. На Западе возникают опасения, что Китай мог предпринять эти действия не просто так, пишет EADaily со ссылкой на Bloomberg:

Кобальт и литий становятся "новой нефтью" с подачи китайских компаний
Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, CC BY 3.0

"Миллиардер Илон Маск назвал их "новой нефтью", посетовав на их "безумную" стоимость. Белый дом предлагал субсидии тем, кто мог увеличить поставки. Европейские политики обещали финансовую поддержку проектам. Всего несколько месяцев назад перспектива нехватки кобальта, лития и некоторых других металлов вызывала опасения, поскольку цены на элементы, необходимые для батарей, критически важных для энергетического перехода, выросли. Но Китай разрушил рынок этих так называемых критически важных минералов".

Уточнения

Простое вещество кобальт — это серебристо-белый, слегка желтоватый переходный металл с розоватым или синеватым отливом.

Простое вещество литий — это очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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