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Непогода во всём мире грозит человечеству продовольственным кризисом

1:02
Экономика

Глобальные погодные изменения, включая засуху и наводнения, создают риски для сельского хозяйства в разных частях мира, от Азии до Южной Америки, что, в свою очередь, может вызвать рост мировых цен на продовольствие, сообщает Bloomberg.

Непогода во всём мире грозит человечеству продовольственным кризисом
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Сельскохозяйственный индекс Bloomberg Agriculture Spot Index, включающий девять основных продуктов, готовится к росту на 7% в этом месяце. Фермеры в Бразилии, Вьетнаме и Австралии сталкиваются с неблагоприятными погодными условиями, которые угрожают урожаям сахара, зерновых и кофе. В Чикаго цены на пшеницу продолжают расти из-за опасений по поводу снижения мировых запасов до 9-летнего минимума, обусловленного неурожаем в основных странах-экспортерах. Австралия страдает от засухи и заморозков, а недостаток дождей в Причерноморском регионе сдерживает будущие посевы.

Все эти факторы указывают на потенциальное ухудшение продовольственной безопасности в мире.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

Челове́чество — совокупность всех людей.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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