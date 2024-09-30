Россия значительно увеличит финансирование образования к 2027 году

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансирование образования в России будет увеличено до 1,75 трлн рублей к 2027 году, согласно новому проекту федерального бюджета.

Фото: Freepik by freepik, PDM

В 2025 году на сферу образования выделят 1,57 трлн рублей, в 2026-м — 1,68 трлн, а в 2027-м — 1,75 трлн. Средства будут направлены на различные программы, такие как обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальной школы, на что планируется выделить 214,92 млрд рублей в ближайшие три года. К 2030 году также планируется построить 150 школ в регионах, где их не хватает, а на это будет выделено около 115 млрд рублей.

Кроме того, 22,5 млрд рублей пойдет на строительство не менее 100 детских садов, а 92,3 млрд — на возведение новых школ. Значительные средства заложены и на капитальный ремонт образовательных учреждений — ежегодные 60 млрд рублей будут дополнены еще по 15 млрд. На ремонт детских садов в 2025–2027 годах предусмотрено более 40 млрд рублей, а на обновление техникумов — почти 50 млрд рублей.

Уточнения

Финансирование (англ. funding) - обеспечение финансовыми ресурсами (денежными средствами) организаций и предприятий, различных экономических проектов.



Образова́ние — система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компетенций.



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