В Кремле ответили на новости о закупках Ираном товаров из России

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торгово-экономические отношения между Россией и Ираном активно развиваются, включая торговлю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Поводом для комментария стало сообщение о том, что Иран начал масштабно закупать продукцию, произведенную в России и Китае, после серии взрывов устройств связи в Ливане. Песков отметил, что не располагает информацией о достоверности источников этих новостей.

При этом он подчеркнул, что объемы взаимной торговли между Россией и Ираном действительно растут, и что развитие отношений между двумя странами — это естественный процесс. Кремль не может подтвердить слухи о срочных закупках со стороны Ирана, но на фоне общего роста двусторонних связей подобные события возможны.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



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