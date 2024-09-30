В Кремле ответили на новости о закупках Ираном товаров из России

Торгово-экономические отношения между Россией и Ираном активно развиваются, включая торговлю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Поводом для комментария стало сообщение о том, что Иран начал масштабно закупать продукцию, произведенную в России и Китае, после серии взрывов устройств связи в Ливане. Песков отметил, что не располагает информацией о достоверности источников этих новостей.
При этом он подчеркнул, что объемы взаимной торговли между Россией и Ираном действительно растут, и что развитие отношений между двумя странами — это естественный процесс. Кремль не может подтвердить слухи о срочных закупках со стороны Ирана, но на фоне общего роста двусторонних связей подобные события возможны.
Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи.
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