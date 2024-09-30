"Бойтесь лёгких денег": россиянам назвали безопасные варианты пассивного дохода в 2024 году

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пассивный доход в виде инвестиций требует вложения значительных денежных сумм, которые можно потерять при первом же неудачном сценарии, предупредила россиян сенатор РФ Ольга Епифанова в беседе с "Газетой.Ru".

Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

"Золотое правило: бойтесь "лёгких" денег", — сказала она.

По словам сенатора, пассивный доход призван приносить стабильную прибыль без участия человека, однако такая стратегия несёт в себе определённые риски.

"Пассивный доход в полном смысле слова — это инвестиционный счет, портфель из облигаций и дивидендных акций. Если что-то пойдет не так в инвестициях, есть риск потерять всё вложенное", — подчеркнула Епифанова.

Сенатор посоветовала подходить к инвестированию взвешенно и диверсифицировать свой портфель ради минимизации рисков.

Епифанова добавила, что пассивный доход часто основан на построении "пирамиды", то есть привлечении новых участников. В этом случае есть риск обрушения всей системы дохода в случае, если приток новых "инвесторов" иссякнет. По её словам, перед тем как вложиться в очередной проект, нужно детально изучить его условия. Обещания "гарантированного сверхвысокого процента" — повод насторожиться, предупредила сенатор.

Тем, кто не имеет опыта и желания работать с рынком инвестиций, Епифанова посоветовала присмотреться к банковским вкладам. Это самый простой, хотя и не самый доходный вариант пассивного заработка, пояснила она, отметив, что проценты по депозитам иногда отстают от инфляции. Сенатор рекомендовала вкладывать деньги в нескольких банках. Желательно, чтобы сумма каждого вклада не превышала 1,4 млн рублей — это максимальная страховая выплата при отзыве лицензии у банка, предупредила парламентарий.

При вложении денег важно учитывать и неподконтрольные гражданам внешние факторы, такие как изменения в законодательстве, экономические кризисы, форс-мажоры — каждый из них может повлиять на пассивный заработок, резюмировала Епифанова.

Уточнения

Пасси́вный дохо́д — доход, не зависящий от ежедневной деятельности.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

