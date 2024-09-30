Сальдо сообщил о передаче активов олигархов Украины в оперативное управление

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что активы украинских олигархов в регионе перешли в оперативное управление, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и передачи его в управление.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями.

Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, на котором 87,05% участников проголосовали за присоединение к России.

Киевский режим не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию.

В настоящее время российская армия контролирует 75% Херсонской области, а ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

Уточнения

Акти́в (англ asset) — совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.





Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе.



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