Производители красок Евросоюза бьют тревогу из-за антидемпинговых мер против Китая

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские производители лакокрасочных материалов требуют пересмотра антидемпинговых мер ЕС против китайского экспорта диоксида титана, опасаясь банкротства мелких компаний и переноса производства крупных компаний за пределы ЕС, сообщает Financial Times.

Фото: Pexels by Blue Bird, CC0

Производители красок утверждают, что тарифы до 39,7% на китайский экспорт диоксида титана приведут к закрытию заводов и разрушению промышленной базы региона.

Предварительные пошлины, введенные в июле, еще не подтверждены странами ЕС.

Временные меры, включая ретроактивные пошлины, могут быть скорректированы или подтверждены в январе 2025 года.

Генеральный директор французской компании Océinde, Николя Дюжарден, предупреждает о банкротствах в отрасли, если антидемпинговые меры сохранятся.

Владелица финской компании Teknos, Паула Селастие, опасается спада в лакокрасочном секторе и перебоев в производстве из-за нехватки сырья, если поставки из Китая перенаправят в другие страны.

Президент европейского дивизиона PPG, второй по величине компании по производству лакокрасочных материалов в мире, Педро Серрет Сальват, считает, что пошлины негативно скажутся на конкурентоспособности европейских производителей.

Производители красок предлагали ввести тарифы постепенно и увеличить субсидии для европейских производителей диоксида титана.

Однако западные производители этого вида сырья столкнулись с сильной конкуренцией со стороны китайских компаний.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Кита́й — государство в Восточной Азии.





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