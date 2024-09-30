Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводство для начинающих: эти растения точно выживут
Места повышенной комфортности и безопасности: куда стоит бронировать билет в самолёт
Творожные лепёшки на скорую руку: рецепт для будней
Экономим без ущерба для удовольствия: 3 самые выгодные страны для путешествий
Хотите получить отличное удобрение? Тогда знайте, что нужно класть в компост
Три ошибки, которые встречаются почти в каждом ремонте: советы по их устранению
Запечённая курица барбекю: у неё получается безумно вкусная румяная корочка
Не всем нужно спать 8 часов: новый взгляд на правила здорового сна
Как мозг собаки воспринимает лица людей

Производители красок Евросоюза бьют тревогу из-за антидемпинговых мер против Китая

1:40
Экономика

Европейские производители лакокрасочных материалов требуют пересмотра антидемпинговых мер ЕС против китайского экспорта диоксида титана, опасаясь банкротства мелких компаний и переноса производства крупных компаний за пределы ЕС, сообщает Financial Times.

Производители красок Евросоюза бьют тревогу из-за антидемпинговых мер против Китая
Фото: Pexels by Blue Bird, CC0

Производители красок утверждают, что тарифы до 39,7% на китайский экспорт диоксида титана приведут к закрытию заводов и разрушению промышленной базы региона.

Предварительные пошлины, введенные в июле, еще не подтверждены странами ЕС.

Временные меры, включая ретроактивные пошлины, могут быть скорректированы или подтверждены в январе 2025 года.

Генеральный директор французской компании Océinde, Николя Дюжарден, предупреждает о банкротствах в отрасли, если антидемпинговые меры сохранятся.

Владелица финской компании Teknos, Паула Селастие, опасается спада в лакокрасочном секторе и перебоев в производстве из-за нехватки сырья, если поставки из Китая перенаправят в другие страны.

Президент европейского дивизиона PPG, второй по величине компании по производству лакокрасочных материалов в мире, Педро Серрет Сальват, считает, что пошлины негативно скажутся на конкурентоспособности европейских производителей.

Производители красок предлагали ввести тарифы постепенно и увеличить субсидии для европейских производителей диоксида титана.

Однако западные производители этого вида сырья столкнулись с сильной конкуренцией со стороны китайских компаний.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Кита́й — государство в Восточной Азии.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Китай грозит ответными мерами в случае введения ЕС новых пошлин на импорт электромобилей
Китай грозит ответными мерами в случае введения ЕС новых пошлин на импорт электромобилей
Последние материалы
Места повышенной комфортности и безопасности: куда стоит бронировать билет в самолёт
Творожные лепёшки на скорую руку: рецепт для будней
Экономим без ущерба для удовольствия: 3 самые выгодные страны для путешествий
Хотите получить отличное удобрение? Тогда знайте, что нужно класть в компост
Три ошибки, которые встречаются почти в каждом ремонте: советы по их устранению
Производители красок Евросоюза бьют тревогу из-за антидемпинговых мер против Китая
Запечённая курица барбекю: у неё получается безумно вкусная румяная корочка
Не всем нужно спать 8 часов: новый взгляд на правила здорового сна
Как мозг собаки воспринимает лица людей
Лягушонок убийца — герой киноэкрана. Самый ядовитый в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.