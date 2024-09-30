Россия сократила импорт зимней одежды из Китая на 60%

Импорт зимней верхней одежды из Китая в Россию сократился почти на 60% за год, вероятно, из-за роста отечественного производства, сообщает РИА Новости.
Согласно данным китайской таможенной службы, за первые восемь месяцев 2024 года экспорт зимней верхней одежды в Россию снизился до 110,6 миллионов долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольший объем поставок пришелся на одежду из натурального меха, составив 82,8 миллиона долларов за восемь месяцев.
Следом за меховыми изделиями идут пальто и куртки, а также одежда из искусственного меха и лыжные костюмы.
Снижение импорта может быть связано с ростом производства теплой верхней одежды в России.
По данным Росстата, за первые семь месяцев года производство пальто и курток выросло на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,4 миллионов штук.
Производство пальто и полупальто с верхом из натурального меха снизилось на 6,9% до 45,8 тысяч штук.
Таким образом, суммарное производство верхней зимней одежды в России выросло на 24,4% за год, достигнув 5,5 миллионов изделий.
Кита́й — государство в Восточной Азии.
Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы.
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