Эксперт рассказал, как обменять "дефектные" долларовые купюры

Экономист Михаил Беляев рассказал, что дефектные долларовые купюры можно обменять по заниженному курсу, сообщает "Лента".
Каждый банк устанавливает собственные правила, определяющие, что считать дефектной купюрой.
Дефектом может быть любое повреждение, включая следы влаги, плесени или ненадлежащего хранения.
Из-за отсутствия единых норм, можно найти обменный пункт или банк, который не обратит внимание на дефект купюры.
Банки иногда готовы обменять такие доллары по заниженному курсу, но это чревато потерями.
В качестве альтернативы можно попробовать реализовать дефектные доллары за рубежом.
Ранее стало известно, что банки практически перестали покупать у населения дефектные доллары.
Причиной отказа могут быть даже незначительные повреждения, такие как пятна, потертости, вмятины или следы от воды.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.
Обмен — акт получения объекта с передачей чего-либо взамен, переход или передача каких-то объектов из одного места в другое с обратным переходом других объектов из второго места в первое.
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