Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия сократила импорт зимней одежды из Китая на 60%
Компостирование с использованием макулатуры: как правильно
Стоимость отдыха в Красной Поляне вырастет на 15% к Новому году
Как не загубить однушку: дизайнеры раскрыли три главные ошибки
Как сохранить свою машину, если нет возможности держать её в гараже?
Сохраните качество ваших садовых инструментов: учимся правильно их хранить
Должны ли вы заводить собаку дома? 5 реалий жизни с питомцем в квартире
Борщ кубанский с кабачками: оригинальное, насыщенное и вкусное первое блюдо
В Московской области создали турмаршрут по следам Святителя Тихона

Эксперт рассказал, как обменять "дефектные" долларовые купюры

0:57
Экономика

Экономист Михаил Беляев рассказал, что дефектные долларовые купюры можно обменять по заниженному курсу, сообщает "Лента". 

Эксперт рассказал, как обменять "дефектные" долларовые купюры
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Каждый банк устанавливает собственные правила, определяющие, что считать дефектной купюрой. 

Дефектом может быть любое повреждение, включая следы влаги, плесени или ненадлежащего хранения. 

Из-за отсутствия единых норм, можно найти обменный пункт или банк, который не обратит внимание на дефект купюры.

Банки иногда готовы обменять такие доллары по заниженному курсу, но это чревато потерями. 

В качестве альтернативы можно попробовать реализовать дефектные доллары за рубежом.

Ранее стало известно, что банки практически перестали покупать у населения дефектные доллары. 

Причиной отказа могут быть даже незначительные повреждения, такие как пятна, потертости, вмятины или следы от воды.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.

Обмен — акт получения объекта с передачей чего-либо взамен, переход или передача каких-то объектов из одного места в другое с обратным переходом других объектов из второго места в первое.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Китай грозит ответными мерами в случае введения ЕС новых пошлин на импорт электромобилей
Китай грозит ответными мерами в случае введения ЕС новых пошлин на импорт электромобилей
Последние материалы
Как не загубить однушку: дизайнеры раскрыли три главные ошибки
Эксперт рассказал, как обменять "дефектные" долларовые купюры
Как сохранить свою машину, если нет возможности держать её в гараже?
Сохраните качество ваших садовых инструментов: учимся правильно их хранить
Должны ли вы заводить собаку дома? 5 реалий жизни с питомцем в квартире
Борщ кубанский с кабачками: оригинальное, насыщенное и вкусное первое блюдо
В Московской области создали турмаршрут по следам Святителя Тихона
Эксперимент с фотографиями показал, как обмануть время
Журова считает, что России необходимо создать свою собственную лигу фигурного катания
Тенденция к росту цен на золото сохранится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.