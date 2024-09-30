Эксперт рассказал, как обменять "дефектные" долларовые купюры

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Михаил Беляев рассказал, что дефектные долларовые купюры можно обменять по заниженному курсу, сообщает "Лента".

Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Каждый банк устанавливает собственные правила, определяющие, что считать дефектной купюрой.

Дефектом может быть любое повреждение, включая следы влаги, плесени или ненадлежащего хранения.

Из-за отсутствия единых норм, можно найти обменный пункт или банк, который не обратит внимание на дефект купюры.

Банки иногда готовы обменять такие доллары по заниженному курсу, но это чревато потерями.

В качестве альтернативы можно попробовать реализовать дефектные доллары за рубежом.

Ранее стало известно, что банки практически перестали покупать у населения дефектные доллары.

Причиной отказа могут быть даже незначительные повреждения, такие как пятна, потертости, вмятины или следы от воды.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



Обмен — акт получения объекта с передачей чего-либо взамен, переход или передача каких-то объектов из одного места в другое с обратным переходом других объектов из второго места в первое.



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