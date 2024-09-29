В Госдуме рассказали о надбавке к пенсии некоторых россиян в 2025 году

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, в 2025 году инвалиды I группы и пенсионеры старше 80 лет получат доплату к пенсии в размере 1200 рублей, сообщает "Лента".
Надбавка будет индексироваться вместе с пенсией, а для получающих две пенсии, будет добавлена к одной из них.
Ранее Светлана Бессараб сообщила, что пенсионеры, достигшие 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости без необходимости подавать заявление.
Размер фиксированной выплаты в настоящее время составляет чуть более 8134 рублей, а ее двойной размер составит 16 269 рублей.
Также ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что российские пенсионеры могут получать доплату к пенсии, если содержат нетрудоспособных членов семьи.
Размер этой выплаты в 2024 году составляет чуть более 2,7 тысячи рублей за каждого иждивенца.
Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.
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