В Госдуме рассказали о надбавке к пенсии некоторых россиян в 2025 году

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, в 2025 году инвалиды I группы и пенсионеры старше 80 лет получат доплату к пенсии в размере 1200 рублей, сообщает "Лента".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Надбавка будет индексироваться вместе с пенсией, а для получающих две пенсии, будет добавлена к одной из них.

Ранее Светлана Бессараб сообщила, что пенсионеры, достигшие 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости без необходимости подавать заявление.

Размер фиксированной выплаты в настоящее время составляет чуть более 8134 рублей, а ее двойной размер составит 16 269 рублей.

Также ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что российские пенсионеры могут получать доплату к пенсии, если содержат нетрудоспособных членов семьи.

Размер этой выплаты в 2024 году составляет чуть более 2,7 тысячи рублей за каждого иждивенца.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.



Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.