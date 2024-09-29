Как работодатели в России относятся к кандидатам старше 50 лет

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские работодатели стали более лояльны к кандидатам старше 50 лет из-за острого дефицита кадров на рынке труда, сообщает "Лента".

Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, PDM

Согласно исследованию SuperJob, 40% работодателей в Москве готовы брать пенсионеров на работу на общих условиях, а 27% — на отдельные должности.

В регионах, где кадровый дефицит более ощутим, 44% работодателей готовы принять пенсионеров, а 30% — на отдельные позиции.

Среди москвичей старше 50 лет наиболее востребованы инженеры, менеджеры по продажам, учителя и врачи.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, начиная с 1 февраля 2025 года.

Уточнения

Работода́тель — один из субъектов трудового права.





Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.