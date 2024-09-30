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Тенденция к росту цен на золото сохранится

0:45
Экономика

Цена золота на мировом рынке продолжает расти, приближаясь к историческому максимуму в $2,7 тыс. за тройскую унцию, сообщает "Газета.ру". С начала сентября стоимость драгоценного металла выросла почти на 6%.

Тенденция к росту цен на золото сохранится
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Ключевым фактором роста стало решение Федеральной резервной системы США снизить ключевую ставку.

Дополнительную поддержку ценам на золото оказывают ожидания, связанные с предстоящими президентскими выборами в США.

Аналитики не исключают дальнейшего роста котировок и тестирования уровня $3 тыс. за унцию.

На российском рынке цена золота также приближается к историческому максимуму.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
 

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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