Тенденция к росту цен на золото сохранится

Цена золота на мировом рынке продолжает расти, приближаясь к историческому максимуму в $2,7 тыс. за тройскую унцию, сообщает "Газета.ру". С начала сентября стоимость драгоценного металла выросла почти на 6%.
Ключевым фактором роста стало решение Федеральной резервной системы США снизить ключевую ставку.
Дополнительную поддержку ценам на золото оказывают ожидания, связанные с предстоящими президентскими выборами в США.
Аналитики не исключают дальнейшего роста котировок и тестирования уровня $3 тыс. за унцию.
На российском рынке цена золота также приближается к историческому максимуму.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
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В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.