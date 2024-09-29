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США хотят ввести санкции против российского гелия

2:01
Экономика

В конгрессе США предложили ввести санкции против российского гелия для предотвращения его доминирования на мировом рынке, сообщает РИА Новости.

США хотят ввести санкции против российского гелия
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Россия активно наращивает производство гелия, что может привести к увеличению доли на рынке до 30% к 2030 году.

США являются крупнейшим поставщиком гелия, но Россия и Катар значительно увеличивают свои доли на рынке. В России есть большие запасы гелия, и к 2030 году добыча может достигнуть 75 миллионов кубометров.

"Газпром" и другие компании активно развивают производство гелия, что может укрепить их позиции на мировом рынке.

Санкции ЕС и США могут ограничить влияние России на мировом рынке гелия, но это не окажет значительного воздействия на отрасль. Гелий используется в различных отраслях, включая электронику, и его производство будет расти.

Россия может стать ключевым поставщиком гелия для Китая и Индии, укрепляя свои экономические связи с АТР. Санкции могут стимулировать развитие гелиевой отрасли в России, но не окажут значительного влияния на глобальный рынок.

США являются крупнейшим производителем гелия, но зависят от импорта. Россия активно развивает проекты по производству гелия, включая Амурский ГПЗ.

В 1990-х спрос на гелий снизился, но затем возрос из-за развития технологий. Гелий используется в производстве ЖК-дисплеев, оптоволокна, сверхпроводников и медицинского оборудования.

Для США важно ограничить российский потенциал на рынке гелия. Владимир Путин поручил проработать создание межгосударственных сырьевых альянсов.

IDTechEx прогнозирует увеличение мирового спроса на гелий до 322 миллионов кубометров к 2035 году.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Ге́лий — инертный одноатомный газ без цвета, вкуса и запаха.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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