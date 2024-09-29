США и Китай: какая страна является сверхдержавой № 1 в мире

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

США и Китай сегодня являются странами-лидерами с разными источниками силы, сообщает Zero Hedge.

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США доминируют на рынках капитала и имеют статус резервной валюты. Китай стал ведущим торговым партнером для 120 стран и значительно усилил свое влияние в международной торговле.

США лидируют в области инноваций и технологий, в то время как Китай активно развивает интеллектуальную собственность в новых отраслях. ВВП США значительно превышает ВВП Китая, но Китай может обогнать США к 2035 году при ежегодном росте ВВП на 5%.

США имеют лучшие университеты, но и в Китае также есть элитные учебные заведения. Военная мощь США значительно превышает Китай, но Китай модернизирует свои вооруженные силы и укрепляет альянсы с другими странами, что создает угрозу для военного господства США.

Однако рост численности населения трудоспособного возраста в обеих крупнейших экономиках мира замедляется.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.



Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





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