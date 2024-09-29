Цены на серебро начинают расти

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай снизил процентные ставки и принял стимулирующие меры, что привело к росту цен на сырьевые товары. Серебро преодолело линию нисходящего тренда и достигло самого высокого уровня с мая, сообщает Zero Hedge.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Cateb, CC BY 2.0

Для подтверждения бычьего рынка серебру необходимо закрыться выше $32,50. Среднесрочная цель для серебра — $50.

Серебро закрылось выше уровня в 28 евро, что является хорошим знаком. Для дальнейшего роста необходимо преодолеть уровень в 30 евро.

За акциями серебряных компаний также важно следить в поисках подтверждения динамики цен на серебро, поскольку они часто отражают отношение инвесторов к металлу. ETF Global X Silver Miners и ETF Amplify Junior Silver Miners отражают отношение инвесторов к серебру. Сильное закрытие с большим объемом торгов выше определенных уровней может сигнализировать о начале роста.

Золото, основной движущий фактор цен на серебро, создает попутный ветер для серебра после прорыва двух ключевых уровней сопротивления за последние полтора месяца. Падение цен на медь может усилить рост цен на серебро.

Ослабление экономики США может привести к росту цен на серебро, золото и медь.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Серебро́ — это ковкий, блестящий, пластичный переходный благородный металл серо-белого цвета.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.