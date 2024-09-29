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Немецкий автопром продолжает падение: Volkswagen снизил прогноз прибыли

1:24
Экономика

Volkswagen AG во второй раз в этом году снизил прогноз по прибыльности из-за падающего спроса на легковые автомобили, сообщает ZeroHedge.

Немецкий автопром продолжает падение: Volkswagen снизил прогноз прибыли
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Volkswagen, объединяющий такие марки, как Audi, Porsche, Škoda и другие, объявил о снижении прогноза операционной рентабельности на 2023 год до 5,6% с прежнего прогноза в 7%, главным образом из-за планируемого закрытия завода Audi в Бельгии. Новый прогноз подразумевает снижение продаж с 9 млн до 8,1 млн единиц и сокращение чистого денежного потока на сумму до 2 млрд евро.

Проблемы VW усугубляются падением спроса на китайском рынке, ростом конкуренции в сегменте электромобилей и ухудшением экономической ситуации в Европе, где продажи автомобилей падают. В особенности кризис наблюдается в сегменте электромобилей — их спрос в Германии снизился на 69%.

Ситуацию усугубляют экологические нормы и "зеленая" политика ЕС, которые создают препятствия для конкуренции с Китаем, где энергоресурсы дешевле и доступны в изобилии, особенно уголь. Это ставит европейских автопроизводителей в невыгодное положение по сравнению с китайскими.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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