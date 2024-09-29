Великобритания прощается с углём: последняя электростанция закрывается

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В конце сентября в Великобритании закроется последняя угольная электростанция, Ratcliffe-on-Soar, что ознаменует завершение 142-летней истории использования угля в энергетике страны, сообщает ZeroHedge.

Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0

Станция, работающая с 1968 года, снабжала электричеством около двух миллионов домов. Закрытие станет символическим завершением эпохи угольной энергетики в Великобритании, которая была начата в 1882 году с открытия станции Holborn Viaduct в Лондоне.

Еще в 1990 году уголь составлял около 80% энергомикса страны, однако в 2022 году его доля снизилась до 1%. Основной вклад в замену угля внесли возобновляемые источники энергии и газ, который вырос с 28% до 34% в общей структуре генерации за последние 10 лет.

Заместитель генерального директора Energy UK Дхара Вьяс отмечает, что столь быстрый переход к чистым источникам энергии стал значительным достижением. Великобритания станет первой среди стран G7, которая полностью откажется от угля. Другие страны, такие как Франция и Канада, планируют завершить этот процесс позже, а Германия только к 2038 году.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.



Электри́ческая ста́нция или электроста́нция — комплекс оборудования (в случае стационарного размещения - и сооружений) для производства электроэнергии.



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