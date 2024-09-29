По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Венгрия готова возобновить переговоры с Роскосмосом о совместной космической программе, сообщает ТАСС.
Ранее Венгрия заключила соглашение с американской компанией Axiom Space об отправке своего астронавта на МКС.
В 2020 году Венгрия вела переговоры с Роскосмосом о полете своего астронавта на МКС, но стороны не смогли договориться об условиях и стоимости миссии.
"Да, безусловно … Я проводил множество переговоров с господином Рогозиным [главой Роскосмоса до 2022 года], у нас были планы по совместной [космической] программе, однако на тот момент у российской стороны не было возможности реализовать подобную программу. Тем не менее, если будут какие-то изменения в этом вопросе, мы полностью открыты и рады возобновить переговоры", — заявил Сийярто.
Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.
Госуда́рственная корпора́ция по косми́ческой де́ятельности "Роско́смос" — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны.
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