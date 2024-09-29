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Венгрия готова возобновить переговоры с Роскосмосом о совместной космической программе

0:58
Экономика

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Венгрия готова возобновить переговоры с Роскосмосом о совместной космической программе, сообщает ТАСС.

Венгрия готова возобновить переговоры с Роскосмосом о совместной космической программе
Фото: Официальный сайт Nasa is licensed under public domain

Ранее Венгрия заключила соглашение с американской компанией Axiom Space об отправке своего астронавта на МКС.

В 2020 году Венгрия вела переговоры с Роскосмосом о полете своего астронавта на МКС, но стороны не смогли договориться об условиях и стоимости миссии.

"Да, безусловно … Я проводил множество переговоров с господином Рогозиным [главой Роскосмоса до 2022 года], у нас были планы по совместной [космической] программе, однако на тот момент у российской стороны не было возможности реализовать подобную программу. Тем не менее, если будут какие-то изменения в этом вопросе, мы полностью открыты и рады возобновить переговоры", — заявил Сийярто.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.

Госуда́рственная корпора́ция по косми́ческой де́ятельности "Роско́смос" — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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