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Правительство РФ готовит запрет на экспорт стратегического сырья в недружественные страны

1:30
Экономика

Правительство РФ готовит запрет на экспорт стратегического сырья в недружественные страны, сообщает "МК.ру". В список войдут полезные ископаемые и энергоресурсы, пользующиеся высоким спросом, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Правительство РФ готовит запрет на экспорт стратегического сырья в недружественные страны
Фото: flickr.com by James St. John, CC BY 2.0

В перечень, вероятно, войдут уран, никель и титан, поставки которых могут быть ограничены. Президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность такого ограничения, отметив, что оно не должно наносить вред развитию России.

Россия является мировым лидером по добыче более 40 видов минерального сырья, критически важного для различных сфер, включая фармацевтику, строительство, ядерную промышленность и ракетостроение.

Ограничения на экспорт неизбежно повлияют на цены и экспортные доходы России.

В 2023 году Россия занимала около 29% мирового рынка урана ($2,7 млрд), а в физическом выражении — 32% (1,9 тысячи тонн).

В 2022 году США и Евросоюз активно закупали российский никель, но после введения эмбарго объемы закупок сократились.

Поставки титана в ЕС неуклонно снижаются.

Эксперты обсуждают причины готовящихся ограничений и их возможные последствия для России и недружественных стран.

Уточнения

Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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