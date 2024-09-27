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Китай грозит ответными мерами в случае введения ЕС новых пошлин на импорт электромобилей

1:20
Экономика

Европейский союз планирует провести голосование 4 октября по введению тарифов в размере 45% на импортируемые электромобили китайского производства, сообщает Bloomberg.

Китай грозит ответными мерами в случае введения ЕС новых пошлин на импорт электромобилей
Фото: commons.wikimedia.org by John kwame westafrica, CC0

Государства-члены получили проект постановления о предлагаемых мерах. Голосование среди государств-членов блока откладывалось на фоне затянувшихся в последнюю минуту переговоров с Пекином.

Известно также, что переговоры между двумя сторонами будут продолжаться, даже если государства-члены примут тарифы.

Голосование проводится после расследования, проведенного комиссией Евросоюза, которая установила, что Китай несправедливо субсидирует свою электромобильную отрасль и что тарифы необходимы, чтобы европейские производители не оказались в невыгодном положении.

Китай отрицает любые недобросовестные действия со своей стороны и пригрозил ответными тарифами на европейские продукты, такие как молочные продукты, бренди, свинина и автомобили с большими двигателями.

Новые пошлины ЕС будут действовать с ноября в течение пяти лет, если большинство — 15 государств-членов — не выступят против этого шага. Новые тарифы будут значительно превышать существующую ставку в 10%.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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