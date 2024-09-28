В российских ломбардах растёт спрос на займы под залог золота

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии 2024 года российские ломбарды заключили более 4 миллионов договоров в месяц, сообщает "Газета.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, PDM

Средний размер займа вырос на 8% и достиг 17 тысяч рублей, что связано с повышением стоимости залоговых активов, в основном, золотых изделий.

Золото демонстрирует рекордный рост в 2024 году. На Чикагской товарной бирже (CME) стоимость драгоценного металла впервые превысила $2700 за унцию.

Аналитики прогнозируют продолжение роста золотых котировок в следующем году.

Портфель займов ломбардов увеличился на 13% и составил 62,6 млрд рублей, при этом число ломбардов в РФ за шесть месяцев сократилось на 1% до 1884 компаний.

Уточнения

Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контракт — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу.



Ломба́рд — специализированная коммерческая организация, осуществляющая кредитование граждан под залог принадлежащих им вещей.



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