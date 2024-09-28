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"Газпром" назвал объём транзита газа в Европу через Украину

1:14
Экономика

Согласно данным "Газпрома", в субботу, 28 сентября, транзит российского газа в Европу через Украину составил 42,4 млн кубометров в сутки, сообщает ТАСС.

"Газпром" назвал объём транзита газа в Европу через Украину
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Газ прокачивается через газоизмерительную станцию "Суджа". Заявка на транзит через ГИС "Сохрановка" была отклонена украинской стороной.

Объем транзита газа по этому направлению в предыдущие дни также составлял 42,4 млн кубометров в сутки. В среднем, в сентябре Россия поставляла газ в Европу через Украину в объеме более 42 млн кубометров в сутки.

По итогам второго квартала Россия обогнала США по поставкам газа в Евросоюз. В апреле-июне США направили на европейский рынок около 12,27 млрд кубометров СПГ, а Россия экспортировала в ЕС порядка 12,73 млрд кубометров СПГ.

Ранее эксперты прогнозировали резкий рост мирового спроса на газ к 2050 году.

Индия отказалась от покупки газа с "Арктик СПГ 2".

Уточнения

Публичное акционерное общество "Газпром" — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

Транзи́т — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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