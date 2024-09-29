Депутат Госдумы объяснил, как стать членом СНТ после смерти родственника

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, наследник дачного участка становится членом СНТ только после оформления права собственности, сообщает "Рамблер".

Фото: upload.wikimedia.org by kuznetsov_anton, CC BY 3.0

Он подчеркнул, что сборы в СНТ придется оплачивать с момента смерти предыдущего владельца, а не с момента вступления в наследство.

Чтобы подтвердить членство, нужно предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Неоплата сборов может привести к накоплению долгов, что затруднит продажу участка. Правление СНТ может подать в суд для взыскания задолженности, включая неустойку.

Чаплин советует наследникам действовать оперативно: проверить наличие задолженностей, оплатить все обязательные платежи и связаться с правлением СНТ.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



СНТ (Садоводческие некоммерческие товарищества) — вид некоммерческих организаций в Российской Федерации.



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