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Депутат Госдумы объяснил, как стать членом СНТ после смерти родственника

0:49
Экономика

По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, наследник дачного участка становится членом СНТ только после оформления права собственности, сообщает "Рамблер".

Депутат Госдумы объяснил, как стать членом СНТ после смерти родственника
Фото: upload.wikimedia.org by kuznetsov_anton, CC BY 3.0

Он подчеркнул, что сборы в СНТ придется оплачивать с момента смерти предыдущего владельца, а не с момента вступления в наследство.

Чтобы подтвердить членство, нужно предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Неоплата сборов может привести к накоплению долгов, что затруднит продажу участка. Правление СНТ может подать в суд для взыскания задолженности, включая неустойку.

Чаплин советует наследникам действовать оперативно: проверить наличие задолженностей, оплатить все обязательные платежи и связаться с правлением СНТ.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

СНТ (Садоводческие некоммерческие товарищества) — вид некоммерческих организаций в Российской Федерации.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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