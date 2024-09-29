Экономист назвал преимущества единой системы расчётов в БРИКС

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам экономиста Валерия Корнеева, создание собственного платежно-расчетного контура в странах БРИКС принесет серьезные преимущества, сообщает "Рамблер".

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

По его словам, большая часть товаров ввозится из-за границы, что требует проведения расчетов, которые сопряжены с комиссиями для банков.

"Любые финансовые расчеты сопряжены с теми процентами или некими платежами, которые необходимо отдать проводящим эти самые расчеты банкам. Чем длиннее цепочка расчетов, тем выше цена", — объясняет эксперт.

Собственный платежный контур позволит странам БРИКС сократить расходы на международные переводы и избежать санкционного давления.

Напомним, что президент Владимир Путин заявил о работе над созданием такого контура на форуме "Российская энергетическая неделя".

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.



Экономи́ст — специалист по экономике или по её разделам, эксперт по экономическим вопросам промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и так далее.





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