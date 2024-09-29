Экономист назвал преимущества единой системы расчётов в БРИКС

По словам экономиста Валерия Корнеева, создание собственного платежно-расчетного контура в странах БРИКС принесет серьезные преимущества, сообщает "Рамблер".
По его словам, большая часть товаров ввозится из-за границы, что требует проведения расчетов, которые сопряжены с комиссиями для банков.
"Любые финансовые расчеты сопряжены с теми процентами или некими платежами, которые необходимо отдать проводящим эти самые расчеты банкам. Чем длиннее цепочка расчетов, тем выше цена", — объясняет эксперт.
Собственный платежный контур позволит странам БРИКС сократить расходы на международные переводы и избежать санкционного давления.
Напомним, что президент Владимир Путин заявил о работе над созданием такого контура на форуме "Российская энергетическая неделя".
БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.
Экономи́ст — специалист по экономике или по её разделам, эксперт по экономическим вопросам промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и так далее.
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