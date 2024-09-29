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Уровень безработицы в США вырастет до 4,4% в 2025 году

1:09
Экономика

Безработица в США вырастет до 4,4% в 2025 году, после чего начнет постепенно снижаться, сообщает Bloomberg.

Уровень безработицы в США вырастет до 4,4% в 2025 году
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Экономисты и Федрезерв прогнозируют рост безработицы, они считают, что ситуация на рынке труда вызывает беспокойство.

"Наши прогнозы в целом соответствуют тому, что указывает ФРС. Тем не менее, мы, безусловно, признаем, что перспективы рынка труда вызывают беспокойство", — подчеркнул Джеймс Найтли, главный международный экономист ING Financial Markets.

По итогам августа 4,2% американцев не имели трудоустройства. Ожидается, что этот показатель останется стабильным в сентябре.

В Германии уровень безработицы уже четвертый месяц подряд находится на рекордном уровне с 2021 года, закрепившись на отметке 6%. В сентябре число нетрудоустроенных немцев увеличилось на 17 тыс. человек, что выше ожиданий аналитиков (12-13,5 тыс. человек).

Уточнения

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.
 

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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