Библия и часы: Дональд Трамп устроил распродажу в преддверии выборов

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп за месяц до выборов активно продвигает брендированные товары, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Среди них механические часы с его фамилией, изготовленные из золота и инкрустированные бриллиантами, по цене 100 тысяч долларов. Однако, несмотря на активное продвижение в соцсети Truth Social, часы, как указано на сайте продавца, не имеют отношения к предвыборной кампании Трампа — они продаются по лицензии через компанию TheBestWatchesonEarth LLC.

В линейке есть и более бюджетные модели: от часов за 500 долларов до лимитированной версии за 100 тысяч, в комплекте с благодарственным письмом от Трампа. Впрочем, политик также продвигал в соцсетях кроссовки, парфюм и даже Библию, отдельные экземпляры которой с автографом продавались за тысячу долларов. Эти товары продаются через компанию CIC Ventures LLC, которую Трамп полностью контролирует.

Активная продажа товаров с именем Трампа идет через собственные социальные сети политика, однако сам он формально не участвует в их производстве. Право на использование его имени и изображения продается по лицензии. За продажу Библий Трамп получил 300 тысяч долларов, а за книги "Письма Трампу" и "Наше путешествие вместе" — около пяти миллионов.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



Би́блия ( мн. ч. греч. βιβλία от ед.ч. греч. βιβλίον — «книга»; от греч. βύβλος — «папирус»; от названия древнего финикийского города Библ) — собрание текстов, составляющих Священное Писание в иудаизме и христианстве.



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