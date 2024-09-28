Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 октября в России вступят в силу новые ставки утилизационного сбора, что приведет к росту цен на автомобили всех сегментов, сообщает "Лента".

Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Анатолий Фиронов, доцент кафедры наземных транспортных средств Московского Политеха, заявил, что повышение цен особенно заметно отразится на машинах с двигателями объемом от 1 до 2 литров. Сейчас утилизационный сбор на такие машины составляет около 300 600 рублей, но с 1 октября он увеличится до 556 000 рублей.

"Стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы", — предупреждает эксперт.

По его мнению, подорожание может продолжаться до конца года.

Напомним, что ранее правительство России объявило о повышении утилизационного сбора на автомобили на 70-85% с 1 октября.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство.



Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



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