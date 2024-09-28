Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глазами кошки: 3 обыденных дела, которые удивляют вашего питомца
Как в Италии сохраняют овощи: методы сушки и консервирования
Забайкальский край принял 50 тысяч туристов из Китая за полгода
Депутат Госдумы объяснил, как стать членом СНТ после смерти родственника
Учёные предупреждают: вейпы вредны не только для курильщика
Найдены молекулы, способные существовать в атмосфере Венеры
В США ведут разработку беспилотного истребителя
Дополнительный баллон: рекомендации по безопасной транспортировке резервного горючего в автомобиле
Тайны кошачьего поведения: разгадываем, почему ваша кошка не отходит от вас ни на шаг

Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября

1:00
Экономика

С 1 октября в России вступят в силу новые ставки утилизационного сбора, что приведет к росту цен на автомобили всех сегментов, сообщает "Лента".

Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Анатолий Фиронов, доцент кафедры наземных транспортных средств Московского Политеха, заявил, что повышение цен особенно заметно отразится на машинах с двигателями объемом от 1 до 2 литров. Сейчас утилизационный сбор на такие машины составляет около 300 600 рублей, но с 1 октября он увеличится до 556 000 рублей.

"Стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы", — предупреждает эксперт.

По его мнению, подорожание может продолжаться до конца года.

Напомним, что ранее правительство России объявило о повышении утилизационного сбора на автомобили на 70-85% с 1 октября.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство.

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Сводка с фронта: армия России выдавливает ВСУ из Курской области, Угледар будет взят на днях
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Последние материалы
Учёные предупреждают: вейпы вредны не только для курильщика
Найдены молекулы, способные существовать в атмосфере Венеры
В США ведут разработку беспилотного истребителя
Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября
Дополнительный баллон: рекомендации по безопасной транспортировке резервного горючего в автомобиле
Тайны кошачьего поведения: разгадываем, почему ваша кошка не отходит от вас ни на шаг
Хозяйки раскрыли, как использовать молотый кофе для устранения запахов в туалете
Ни за что не догадаетесь, из чего оно сделано: варим необычное варенье из огурцов
Конъюнктивит: когда нельзя откладывать визит к ветврачу
Россияне создадут символ горнолыжного курорта "Архыз"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.