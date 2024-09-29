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Московский суд взыскал с Euroclear крупную сумму в пользу россиян

0:54
Экономика

Арбитражный суд Москвы удовлетворил часть коллективного иска российских инвесторов к международному депозитарию Euroclear, обязав компанию выплатить $1,4 млн (около 131,9 млн рублей).

Московский суд взыскал с Euroclear крупную сумму в пользу россиян
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это дело стало первым коллективным иском от физических лиц из РФ против Euroclear. Заявление было подано в июле 2023 года, и изначально сумма требований достигала 1,2 млрд рублей, сообщает РБК.

Группа истцов состояла из 21 человека, однако суд вынес решение в пользу только 13 из них, и то лишь по части купонных доходов.

Ранее сообщалось, что бразильский суд обязал Илона Маска заплатить $1,9 млн штрафа.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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